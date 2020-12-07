ANA SAYFA
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, geçtiğimiz mart ayında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz temmuz ayında Alkoçlar müstakbel kayınvalidesi ile tanışmıştı. Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demirağ'ın evlilik teklini kabul ettiğini duyururken çift düğün tarihlerini öne çekme kararı aldı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, geçtiğimiz haftalarda çiftin 4 Mart'ta evleneceğini duyurmuştu. Cankurt, yeni yazısında ikilinin karar değiştirip daha erken nikah masasına oturacağını duyurdu. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:27
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6