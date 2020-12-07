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Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, geçtiğimiz mart ayında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz temmuz ayında Alkoçlar müstakbel kayınvalidesi ile tanışmıştı. Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demirağ'ın evlilik teklini kabul ettiğini duyururken çift düğün tarihlerini öne çekme kararı aldı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, geçtiğimiz haftalarda çiftin 4 Mart'ta evleneceğini duyurmuştu. Cankurt, yeni yazısında ikilinin karar değiştirip daha erken nikah masasına oturacağını duyurdu. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:27
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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart'ta, Four Seasons'ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi düğün tarihini öne çekti. Sadece 30 kişinin davet edileceği düğünle ilgili detayları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında kaleme aldı. İşte o yazı…

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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Önceki gün sevgilisi Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine "evet" dediğini sosyal medyasından duyuran Aslışah Alkoçlar'ın gelin olacağı müjdesini, 23 Kasım'da vermiştim.

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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençlik yıllarına benzetilen Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, flörtlerinin birinci yılında 4 Mart'ta, Four Seasons'ta vuslata ermeye karar vermişti. Ancak öğrendim ki, karar değiştirmişler!

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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Çift, pandemi nedeniyle en fazla 30 kişiyi davet edebilecekleri Four Seasons'taki nikah törenlerini 5 Şubat'a almış.

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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın düğün tarihi öne çekildi

Şu illet virüsten kurtulabilirsek eğer; Aslışah Hanım'ın babası Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde bir düğün kutlaması yapma planları da var. Umarım hayata geçirebilirler.