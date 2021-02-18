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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu!
Cem Yılmaz'la ayrılığının ardından uzun süre Kaz Dağları'nda tatil yapan Serenay Sarıkaya, şimdi de Maldivler'e gitti. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sıfır makyaj fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya'ya beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:46
Cem Yılmaz ile aşk defterini kapatan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya soluğu Maldivler'de aldı. Şubat ayında denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen ünlülerden olan Serenay Sarıkaya plaj fotoğraflarını paylaşmaya başladı bile.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun süredir Kaz Dağları'nda kalan Serenay Sarıkaya, şimdi de soluğu Maldivler'de aldı.
Kumsalda sarı mini elbisesi ile verdiği pozları paylaşan Serenay Sarıkaya, makyajsız doğal halini paylaşmayı da ihmal etmedi.
İddialı pozlarına "Ay'ı çok seven insanlara Selenofil denildiğini biliyor muydunuz?" notunu düşen güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
İşte Serenay Sarıkaya'nın tatil pozları...