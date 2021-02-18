Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu!

Cem Yılmaz ile aşk defterini kapatan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya soluğu Maldivler'de aldı. Şubat ayında denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen ünlülerden olan Serenay Sarıkaya plaj fotoğraflarını paylaşmaya başladı bile.

