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Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu!

Cem Yılmaz'la ayrılığının ardından uzun süre Kaz Dağları'nda tatil yapan Serenay Sarıkaya, şimdi de Maldivler'e gitti. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sıfır makyaj fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya'ya beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:46
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Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu!

Cem Yılmaz ile aşk defterini kapatan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya soluğu Maldivler'de aldı. Şubat ayında denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen ünlülerden olan Serenay Sarıkaya plaj fotoğraflarını paylaşmaya başladı bile.

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Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu!

Uzun süredir Kaz Dağları'nda kalan Serenay Sarıkaya, şimdi de soluğu Maldivler'de aldı.

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Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu!

Kumsalda sarı mini elbisesi ile verdiği pozları paylaşan Serenay Sarıkaya, makyajsız doğal halini paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu!

İddialı pozlarına "Ay'ı çok seven insanlara Selenofil denildiğini biliyor muydunuz?" notunu düşen güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımları olay oldu!

İşte Serenay Sarıkaya'nın tatil pozları...