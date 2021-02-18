Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

AYRILIK İDDİA EDİLMİŞTİ

Çiftin 14 Şubat'ta herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise iddiaları da beraberinde getirdi. Bazı kaynaklar çiftin ayrıldığını iddia etse de geçtiğimiz günlerde Şahin'in menajeri ayrılık iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.