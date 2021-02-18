Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında basketbolcu Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. 14 Şubat'ta herhangi bir paylaşım yapmayan çiftin ayrıldıkları iddiaları gündeme gelmişti. Cedi Osman'dan çıkan haberlere fotoğraflı yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:16
Güzel oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başladığı basketbolcu Cedi Osman'la sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Sık sık birbirleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan çiftin son hamlesi kafaları karıştırmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR AYRILIK İDDİA EDİLMİŞTİ
Çiftin 14 Şubat'ta herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise iddiaları da beraberinde getirdi. Bazı kaynaklar çiftin ayrıldığını iddia etse de geçtiğimiz günlerde Şahin'in menajeri ayrılık iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.
Bugün ise Cedi Osman bir paylaşım yaparak konu ile ilgili iddialara cevap verdi.
FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Basketbolcu Cedi Osman, sosyal medyadan sevgilisinin bir fotoğrafını paylaştı. Osman paylaşımının hemen altına, "Ruhumu bulduğum yer burası. Yani evimde olduğumu biliyorum..." ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu.