18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında basketbolcu Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. 14 Şubat'ta herhangi bir paylaşım yapmayan çiftin ayrıldıkları iddiaları gündeme gelmişti. Cedi Osman'dan çıkan haberlere fotoğraflı yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:16
  • 1
  • 5
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Güzel oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başladığı basketbolcu Cedi Osman'la sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Sık sık birbirleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan çiftin son hamlesi kafaları karıştırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

AYRILIK İDDİA EDİLMİŞTİ

Çiftin 14 Şubat'ta herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise iddiaları da beraberinde getirdi. Bazı kaynaklar çiftin ayrıldığını iddia etse de geçtiğimiz günlerde Şahin'in menajeri ayrılık iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.

  • 3
  • 5
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Bugün ise Cedi Osman bir paylaşım yaparak konu ile ilgili iddialara cevap verdi.

  • 4
  • 5
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Basketbolcu Cedi Osman, sosyal medyadan sevgilisinin bir fotoğrafını paylaştı. Osman paylaşımının hemen altına, "Ruhumu bulduğum yer burası. Yani evimde olduğumu biliyorum..." ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

  • 5
  • 5
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)