Deniz Çakır sette kriz çıkardı! Oyunculardan büyük tepki

Yeni bir dizide rol alan Deniz Çakır, yine set kaprisleriyle gündeme geldi. Sette karavan krizi çıkaran Çakır'a rol arkadaşlarından tepki geldi. Kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır dizinin genç oyuncuları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın karavanını adeta gasp etti. İddialara göre sete geldiklerinde Deniz Çakır'ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular haklı olarak tepki gösterdi.