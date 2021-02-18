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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Deniz Çakır sette kriz çıkardı! Oyunculardan büyük tepki Deniz Çakır sette kriz çıkardı! Oyunculardan büyük tepki
Yeni bir dizide rol alan Deniz Çakır, yine set kaprisleriyle gündeme geldi. Sette karavan krizi çıkaran Çakır'a rol arkadaşlarından tepki geldi. Kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır dizinin genç oyuncuları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın karavanını adeta gasp etti. İddialara göre sete geldiklerinde Deniz Çakır'ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular haklı olarak tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 10:40
Deniz Çakır, yeni başlayacak olan dizisinin setinde kriz çıkardı. İddiaya göre kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten aracının değişmesini istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi. Çakır, rol arkadaşları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın beraber kullandığı daha büyük karavanı fark edince adeta onların aracına el koydu.
Sete geldiklerinde Çakır'ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular, yapım şirketinden bu durumun düzeltilmesini talep etti.
TEPKİLERE SESSİZ KALDI
Fakat yapım ekibi Çakır'ı, araçtan çıkaramadı. Daha küçük karavana geçmek zorunda kalan Tütüncü ve Alişan'ın tepkisine oyuncunun sessiz kaldığı iddia edildi. Aynı karavanı paylaşan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, daha küçük bir araca geçti.
Hürriyet'in haberine göre; Çakır'ın dizi setinin başlangıcından beri sorunlar yaşadığı ve partneri İlayda Alişan'a kötü davrandığı da öne sürüldü.