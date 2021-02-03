Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi!

Hastalığı nedeniyle hızla kilo veren ve geçirgen bağırsak sendromu hastalığı teşhisi konulan Neslihan Atagül, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Zor günler geçiren Atagül, hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi. Eşi Kadir Doğulu ile Etiler'de olan güzel oyuncu, , "Daha iyiyim ama iki adım atınca yoruluyorum" dedi.