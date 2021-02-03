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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi! Neslihan Atagül hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi!
Hastalığı nedeniyle hızla kilo veren ve geçirgen bağırsak sendromu hastalığı teşhisi konulan Neslihan Atagül, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Zor günler geçiren Atagül, hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi. Eşi Kadir Doğulu ile Etiler'de olan güzel oyuncu, , "Daha iyiyim ama iki adım atınca yoruluyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:37
Geçirdiği bağırsak sendromu sonrası zor günler geçiren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'deydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son durumu hakkında açıklama yapan Atagül "Daha iyiyim ama iki adım atınca yoruluyorum. Yine de hayata karışmaya başladım" dedi.
"AYRILMAMI DOKTOR İSTEDİ"
5 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "Diziden ayrılmamı doktorum istedi. Dinlenmem gerekiyordu çünkü. Bünyem kaldıramadı tempoyu" diye konuştu.
Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül bu fotoğrafı ile hayranlarını endişelendirmişti.
Neslihan Atagül'den sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapmıştı.