Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı internete sızdı! Sarıkaya'nın şok eden hali...

Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Miss Turkey 2012 yılında ikinci seçildi ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, şu sıralar özel hayatından çok kariyeri ile gündeme geliyor. Yaptığı Instagram paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk dönemine ait fotoğrafları internete sızdı. Ünlü oyuncuyu görenler şok oldu. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





