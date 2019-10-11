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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Perşembe günlerinin fenomen dizisi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Yeninci, yaz tatilindeki fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:24
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Perşembe günlerinin fenomen dizisi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Yeninci, yaz tatilindeki fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 yılında doğan Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Olur Olur sinema filminde rol alarak yaşamış daha sonra ise Toz Ruhu filminde rol almıştır.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

İlk dizi deneyimini ise Kaçın Kurası dizisinde oynayarak yaşamış; Avlu ve Yüz Yüze dizilerinde rol almıştır.