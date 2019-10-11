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Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Deniz'in yeni evi hayran bıraktı...

Özcan Deniz son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey doğduktan sonra evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Feyza Aktan - Özcan Deniz çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında boşandı. Boşanmanın ardından çok geçmeden birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in aynı evde yaşamaları dikkat çekmişti. oşanmalarına rağmen aynı evi paylaşan eski çift Özcan Deniz ve Feyza Aktan sonunda ayrı evlerde yaşamaya başladı. Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirası ise dudak uçuklattı...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:03
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Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Deniz'in yeni evi hayran bıraktı...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile geçtiğimiz Temmuz ayında boşanan Özcan Deniz'in boşanmalarına rağmen eski eşiyle aynı evi paylaşması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ve beklenen oldu. Özcan Deniz, Zekeriyaköy'deki villasını eski eşi Feyza Aktan'a bırakıp kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirasını duyanlar şok oldu...

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Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Deniz'in yeni evi hayran bıraktı...

Özcan Deniz'in, geçen hafta evden ayrıldığı ortaya çıktı. Özcan Deniz, oğlu Kuzey için geçen yıl Şubat'ta Zekeriyaköy'de satın alıp birleştirdiği iki villayı eski eşi ve 15 aylık oğluna bırakıp, ceketini alıp çıktı. Sürpriz ayrılığın perde arkası hâlâ gizemini korusa da, çiftin boşanmalarına rağmen Haziran'dan bu yana aynı evde yaşamalarının nedeninin oğulları Kuzey olduğu öğrenildi.

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Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Deniz'in yeni evi hayran bıraktı...

ÖZCAN DENİZ'İN YENİ EVİNİN KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!

Oğlunun üzerine titreyen Özcan Deniz, yine Zekeriyaköy'de, eski eşi ve oğluna yürüme mesafesindeki bir siteden aylık 20 bin liraya, 500 metrekarelik bir villa kiraladığı öğrenildi.

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Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Deniz'in yeni evi hayran bıraktı...

İşte Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a bıraktığı villa ve ünlülerin evleri...

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Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Deniz'in yeni evi hayran bıraktı...

Büşra Develi

Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi'den geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde rol alan Burak Deniz'le karşılaşmamak için Cihangir'den ayrılma kararı aldı. Develi yeni evini Galata'da buldu. Oyuncu tarihi Boğaz manzaralı evin kirası için ise 5 bin TL'yi gözden çıkardı.