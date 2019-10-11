Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Deniz'in yeni evi hayran bıraktı...

Özcan Deniz son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey doğduktan sonra evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Feyza Aktan - Özcan Deniz çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında boşandı. Boşanmanın ardından çok geçmeden birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in aynı evde yaşamaları dikkat çekmişti. oşanmalarına rağmen aynı evi paylaşan eski çift Özcan Deniz ve Feyza Aktan sonunda ayrı evlerde yaşamaya başladı. Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirası ise dudak uçuklattı...