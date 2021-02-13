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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Serenay Sarıkaya’dan sert çıkış: Size ne ya!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenilettiği iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu, muhabirlerin 'Kontrole mi geldiniz' sorusu üzerine sert çıktı.
Giriş Tarihi: 13.02.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 08:52
Pandemi nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi
GALERİ DEVAM EDİYOR
Klinikte yaklaşık bir saat kalan Serenay Sarıkaya, birkaç ay önce yine aynı klinikte görüntülenmiş ve koşar adım açıklama yapmadan otomobiline binmişti.
Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenilettiği iddia edilen 29 yaşındaki oyuncu, "Kontrole mi geldiniz?" sorusu üzerine sert çıktı.
Basın mensuplarının sağlık durumu ile ilgili ısrarlı sorularına gülerek "Size ne ya!" diye karşılık veren Sarıkaya, hemen kapıya gelen cipine bindi.
"KÜS DEĞİLİZ AMA..."
Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.