Kuruluş Osman nefesleri kesecek! Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek

'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümünde, Targun, emrindeki Kuman askerleriyle obaya düzenlediği baskının ardından emanetlerle birlikte Bala Hatun, Lena Hatun ve Dündar Bey'i de esir alıyor. Bamsı Bey'le birlikte Nikola'nın tuzağından kurtulmak için savaşan Osman Bey ise Bala Hatun başka olmak üzere tüm esirleri ve kaçırılan emanetleri geri alabilmek için soluksuz izlenecek bir mücadeleye atılıyor.

