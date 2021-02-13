Gökhan Özen’e eski kayınpederi Mehmet Sevigen’den dava! İftira sonrası harekete geçti

Gökhan Özen, 2010'da evlendiği eski bakan Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile 2016'da boşandı. Özen, geçtiğimiz aylarda kendisinden şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran eski eşi ve babasıyla mahkemelik oldu.

