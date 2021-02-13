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Gökhan Özen’e eski kayınpederi Mehmet Sevigen’den dava! İftira sonrası harekete geçti

Gökhan Özen, 2016 yılında boşandığı Selen Sevigen ile mahkemelik olmuştu. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen de dahil olmuştu. Özen intikam için, eski bakan Sevigen'i rüşvet iddiasıyla CİMER'e şikayet etmişti. Mehmet Sevigen, çirkin iftiraların ardından harekete geçti.

Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 10:28
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Gökhan Özen’e eski kayınpederi Mehmet Sevigen’den dava! İftira sonrası harekete geçti

Gökhan Özen, 2010'da evlendiği eski bakan Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile 2016'da boşandı. Özen, geçtiğimiz aylarda kendisinden şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran eski eşi ve babasıyla mahkemelik oldu.

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Gökhan Özen’e eski kayınpederi Mehmet Sevigen’den dava! İftira sonrası harekete geçti

Şarkıcı da intikam için, eski bakan Sevigen'i rüşvet iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edip dilekçesini de sosyal medyada paylaştı.

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Gökhan Özen’e eski kayınpederi Mehmet Sevigen’den dava! İftira sonrası harekete geçti

'İFTİRAYA MARUZ KALDIM'

Mehmet Sevigen, Özen'in dilekçesinde yer alan çirkin iftiraların ardından harekete geçti.

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Gökhan Özen’e eski kayınpederi Mehmet Sevigen’den dava! İftira sonrası harekete geçti

Sevigen, şarkıcının hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu, kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, ileri sürerek iftiraya maruz kaldığını belirtti.

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Gökhan Özen’e eski kayınpederi Mehmet Sevigen’den dava! İftira sonrası harekete geçti

Eski damadının cezalandırılmasını isteyen Sevigen'in şikayetinden sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı.