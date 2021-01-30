Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan Cem Yılmaz hamlesi!
Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından birine imza atan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz ekim ayında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Cem Yılmaz Sarıkaya'yı takipten çıkarken güzel oyuncu takip etmeye devam etmişti. Sarıkaya'dan şaşırtan Cem Yılmaz hamlesi geldi. Yaklaşık 10 ay aşk yaşadığı sevgilisi Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 10:15
Kasım 2019'da sürpriz bir aşka imza atan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz ekim ayında da yollarını ayırmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.
İkili o günden sonra hiç bir araya gelmezken ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
SÜRPRİZ BEĞENİ
Ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.
YENİDEN TAKİP ETTİ
Öte yandan Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu.