Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin karakolluk oldu!

"SİZİN YAPTIĞINIZ İŞİN HESABINI BİZDEN SORUYORLAR"

Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan 'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı, "Emniyetten bazı dostlarım, 'Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" demişti.

