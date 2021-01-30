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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin karakolluk oldu! Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin karakolluk oldu!
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle fenomen haline gelen Zafer Ergün, karakolluk oldu. Kendisinden döviz bozmasını isteyen bir vatandaştan şüphelenen Ergin, şahsı yanına alarak emniyete başvurdu. Usta oyuncu çıkışta, "Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim" açıklaması yaptı.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 09:30
Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi. 78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "DÖVİZLER SAHTE DEĞİLMİŞ"
Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.
"SİZİN YAPTIĞINIZ İŞİN HESABINI BİZDEN SORUYORLAR"
Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan 'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı, "Emniyetten bazı dostlarım, 'Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" demişti.
Geçtiğimiz aylarda başrolünde yer aldığı 'Arka Sokaklar' dizisinden bahseden oyuncu, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık" ifadelerini kullanmıştı.
Zafer Ergin, "Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu, onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var; ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yapmıştı.