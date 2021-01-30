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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Reyyan Füsun’dan hesap soruyor! "Seni öldürmemem için tek bir sebep söyle..." Hercai’de Reyyan Füsun’dan hesap soruyor! "Seni öldürmemem için tek bir sebep söyle..."
Hercai'nin yeni bölümünde Miran'ın geçirdiği kazanın ardından Reyyan, Füsun'un karşısına dikilip hesap sorar. Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken kızını Azize'den korumak isteyen Dilşah'ın hatası tüm hayatları etkileyecektir. İşte Hercai'nin 57. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:25
Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır. Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar.
Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir.
Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur.
Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır.