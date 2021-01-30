Hercai’de Reyyan Füsun’dan hesap soruyor! "Seni öldürmemem için tek bir sebep söyle..."

Hercai'nin yeni bölümünde Miran'ın geçirdiği kazanın ardından Reyyan, Füsun'un karşısına dikilip hesap sorar. Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken kızını Azize'den korumak isteyen Dilşah'ın hatası tüm hayatları etkileyecektir. İşte Hercai'nin 57. bölümünde yaşanacaklar...