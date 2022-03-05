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Serenay Sarıkaya’dan olay Bergen açıklaması! Rol almadığına pişman mı?

Bergen filmi için ilk olarak Serenay Sarıkaya ile anlaşılmış, oyuncu uzun bir hazırlık süreci geçirmişti. Ancak film çekimleri bir türlü gerçekleşmeyince Sarıkaya projeden ayrılmıştı. Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı filmin vizyona girmesinin ardından güzel oyuncudan ilk açıklama geldi. Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülenen Sarıkaya, film ve Farah Zeynep Abdullah hakkında konuştu. Peki Serenay Sarıkaya Bergen rolünü kaptırdığı için pişman mı? İşte açıklaması...

Giriş Tarihi: 05.03.2022 11:40
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Serenay Sarıkaya’dan olay Bergen açıklaması! Rol almadığına pişman mı?

Serenay Sarıkaya, uzun süre hazırlık yaptığı, ancak kendi çekim takvimine uymadığı için ayrılmak zorunda kaldığı 'Bergen' projesiyle ilgili konuştu.

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Serenay Sarıkaya’dan olay Bergen açıklaması! Rol almadığına pişman mı?

Dün vizyona giren 'Acıların Kadını' lakabıyla hafızalara kazınan Bergen'in hayatının anlatıldığı filmin başrolü ise Farah Zeynep Abdullah olmuştu.

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Serenay Sarıkaya’dan olay Bergen açıklaması! Rol almadığına pişman mı?

Serenay Sarıkaya, önceki gün Akatlar'da bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Beyaz pardösüsü, örgülü saçları ve burnundaki hızması ile dikkat çeken oyuncu, 'Bergen' filmiyle ilgili soruları yanıtladı.

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Serenay Sarıkaya’dan olay Bergen açıklaması! Rol almadığına pişman mı?

Serenay Sarıkaya, 'Acıların kadını' lakaplı şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde yer aldığı 'Bergen' filmi için "Birlikte yol aldığımız ekibin gayretle çalıştığını biliyorum ve filmi merak ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim harika bir iş çıkarmışlardır" dedi.

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Serenay Sarıkaya’dan olay Bergen açıklaması! Rol almadığına pişman mı?

Güzel oyuncu, "İçinizde ukde kaldı mı?" sorusuna, "Bu işler biraz da kısmet işi. Gerçekten zamanlama tutmadı. Farah'a kısmetmiş. Hiç dert değil. Müthiş bir şey çıktığına eminim" yanıtını verdi.