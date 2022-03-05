Serenay Sarıkaya’dan olay Bergen açıklaması! Rol almadığına pişman mı?

Bergen filmi için ilk olarak Serenay Sarıkaya ile anlaşılmış, oyuncu uzun bir hazırlık süreci geçirmişti. Ancak film çekimleri bir türlü gerçekleşmeyince Sarıkaya projeden ayrılmıştı. Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı filmin vizyona girmesinin ardından güzel oyuncudan ilk açıklama geldi. Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülenen Sarıkaya, film ve Farah Zeynep Abdullah hakkında konuştu. Peki Serenay Sarıkaya Bergen rolünü kaptırdığı için pişman mı? İşte açıklaması...