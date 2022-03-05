Demet Akalın ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi! Seruma 12 bin dolar ödeyince isyan etti

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde tatilde olan Demet Akalın, farklı eyaletlerinde seyahat etti. Güzel anılarını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, son paylaşımında ise isyan etti. Daha önce ABD'nin sağlık sistemini eleştirem Mehmet Ali Erbil, Didem Uzel, Tolga Karel ve Pelin Batu'nun ardından bu kez Akalın da Amerika'nın sağlık sistemini eleştirdi. Acilde bir serumun 12 bin dolar olduğunu söyleyen Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarını övdü.