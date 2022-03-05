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Demet Akalın ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi! Seruma 12 bin dolar ödeyince isyan etti

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde tatilde olan Demet Akalın, farklı eyaletlerinde seyahat etti. Güzel anılarını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, son paylaşımında ise isyan etti. Daha önce ABD'nin sağlık sistemini eleştirem Mehmet Ali Erbil, Didem Uzel, Tolga Karel ve Pelin Batu'nun ardından bu kez Akalın da Amerika'nın sağlık sistemini eleştirdi. Acilde bir serumun 12 bin dolar olduğunu söyleyen Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarını övdü.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 10:51
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Demet Akalın ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi! Seruma 12 bin dolar ödeyince isyan etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde seyahat ederek tatilini tadını çıkarıyor. Instagram hesabından bol bol, seyahatinden fotoğraflar paylaşam Demet Akalın, önceki gün ABD'deki sağlık sistemini eleştirdi.

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Demet Akalın ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi! Seruma 12 bin dolar ödeyince isyan etti

Şarkıcı Demet Akalın, Amerika'nın farklı eyaletlerine seyahat ederek tatil yaptı. Tatilinin her karesini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, Amerika'nın olumsuz yönlerini de takipçileriyle paylaştı.

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Demet Akalın ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi! Seruma 12 bin dolar ödeyince isyan etti

Demet Akalın'ın hedefinde ise, ABD'nin oldukça pahalı olduğu bilinen sağlık sistemiydi.

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Demet Akalın ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi! Seruma 12 bin dolar ödeyince isyan etti

SAĞLIK HİZMETİNİN PAHALILIĞINI ELEŞTİRDİ

Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'daki serum fiyatını eleştiren Demet Akalın, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

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Demet Akalın ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi! Seruma 12 bin dolar ödeyince isyan etti

12 BİN DOLARA SERUM, TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜRDÜ

Paylaşımında bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu ifade eden Demet Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.