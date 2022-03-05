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Haberler Galeri Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ile pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ile pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka'nın samimi şekilde görüntülenmiş, Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ı aldattığı iddia edilmişti. Söylentiler sonrası ikili yollarını ayırırken ayrılık acısını çabuk atlatan Telkıvıran, oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. İkiliyle aynı partide pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 12:34
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Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ile pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında tanıştığı Kubilay Aka ile görüntülenmişti.

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Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ile pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

Samimi görüntülerin ardından Bekiroğlu'nun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Telkıvıran ünlü oyuncu ile ayrıldıklarını açıkladı.

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Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ile pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

Aslı Bekiroğlu, ayrılığı doğrularken, Kubilay Aka ile yakınlaşması hakkında "Arkadaş grubumuzla programın veda yemeğine gitmiştik. Kubilay arkadaşım." dedi.

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Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ile pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

Çağrı Telkıvıran ise "Aslı Bekiroğlu'yla ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık."

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Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ile pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

ESKİ SEVGİLİNİN YENİ AŞKI

Çağrı Telkıvıran'ın yalnızlığı kısa sürdü. Telkıvıran, gönlünü aynı yarışmada yer alan Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı. İkili, Influencer Sercan Yaşar'ın doğum günü partisine el ele geldi.