Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ile pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka'nın samimi şekilde görüntülenmiş, Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ı aldattığı iddia edilmişti. Söylentiler sonrası ikili yollarını ayırırken ayrılık acısını çabuk atlatan Telkıvıran, oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. İkiliyle aynı partide pişti olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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