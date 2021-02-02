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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’dan barışma açıklaması! Cem Yılmaz’ın fotoğrafını beğenmişti… Serenay Sarıkaya’dan barışma açıklaması! Cem Yılmaz’ın fotoğrafını beğenmişti…
Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damgasını vuran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz ekim ayında yollarını ayırmıştı. Ayrılıklarıyla ilgili uzun süre sessizliklerini koruyan ikilinin barıştıkları iddia edilmişti. Güzel oyuncunun Yılmaz'ın paylaşımını beğenmesi iddiaları güçlendirirken Sarıkaya'dan barışma açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 17:07
Çıktıkları Atina tatilinde görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra aşklarını noktalamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ekim ayında kendisine yöneltilen 'Ayrıldınız mı?' sorusuna 'Evet, ayrıldık' cevabını vermiş ve yine magazin dünyasını sarsmıştı.
'KÜSMEDİK Kİ' AÇIKLAMASI
Güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın sosyal medyadaki paylaşımını beğenince barıştıkları iddia edilmişti.
Ünlü komedyen, muhabirlerin, "Serenay Hanım ile barıştınız mı?" sorusuna, "Küsmedik ki barışalım" diye cevap verdi.
'KÜS DEĞİLİZ'
Bebek'te bakım yaptıran Serenay Sarıkaya da uzun süre sonra muhabirlere yakalandı. Sarıkaya, Cem Yılmaz'la biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu geçen hafta Yılmaz'ın bir videosunu beğenince "Acaba barıştılar mı?" söylentisi çıkmıştı.