Serenay Sarıkaya’dan barışma açıklaması! Cem Yılmaz’ın fotoğrafını beğenmişti…

Çıktıkları Atina tatilinde görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra aşklarını noktalamıştı.

