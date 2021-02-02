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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Hızır karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla dikkat çekti. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı. Eski eşi ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem olan Oktay Kaynarca, sevenleri şaşırttı. İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

Giriş Tarihi: 02.02.2021 17:35
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı. Usta oyuncunu eski eşi sosyal medyada gündem oldu. EDHO'nun başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim? İşte ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

ALPER SALDIRAN