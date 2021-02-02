Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Hızır karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla dikkat çekti. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı. Eski eşi ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem olan Oktay Kaynarca, sevenleri şaşırttı. İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi...