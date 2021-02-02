Coşkun Sabah’tan Deniz Akkaya’ya jet yanıt: Sazan gibi atlamış!

Coşkun Sabah'ın "Evleneceğim kişi kültürlü olacak. Oturup kalkmasını bilecek. Öyle kedicik tarzında olmayacak. Dudakları, kaşları botokslu sevmiyorum. Ben doğallık seviyorum. Beni her gören '49-50'sin' diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-40 yaşında birinin olması gerekiyor. Müzisyenlik yapmalı. Evde hanımın 'yemek hazır' demesini çok özledim. O yüzden iyi yemek yapmalı." sözlerinin ardından Deniz Akkaya, sanatçıyı sosyal medya hesabından ti'ye almıştı.

