Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Coşkun Sabah’tan Deniz Akkaya’ya jet yanıt: Sazan gibi atlamış! Coşkun Sabah’tan Deniz Akkaya’ya jet yanıt: Sazan gibi atlamış!
Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Coşkun Sabah, evlendiği kadından aradığı özellikleri sıralamasıyla gündeme oturdu. Sözleri sonrası sosyal medyada ti'ye alınan Sabah hakkında Deniz Akkaya'dan da paylaşım gelmiş, "Vallahi bizim de beylerden beklentilerimiz var. Öncelikle saçı mavi siyaha boyamasınlar, topik kullanmasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar." demişti. Akkaya'ya Sabah'tan cevap gecikmedi.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 16:29
2017'de boşandığı kendisinden 24 yaş küçük eski eşi Ceyda Okay'la aynı evde yaşayan 68 yaşındaki Coşkun Sabah yeniden evlenmeye sıcak baktığını dile getirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Coşkun Sabah'ın "Evleneceğim kişi kültürlü olacak. Oturup kalkmasını bilecek. Öyle kedicik tarzında olmayacak. Dudakları, kaşları botokslu sevmiyorum. Ben doğallık seviyorum. Beni her gören '49-50'sin' diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-40 yaşında birinin olması gerekiyor. Müzisyenlik yapmalı. Evde hanımın 'yemek hazır' demesini çok özledim. O yüzden iyi yemek yapmalı." sözlerinin ardından Deniz Akkaya, sanatçıyı sosyal medya hesabından ti'ye almıştı.
Coşkun Sabah'tan Deniz Akkaya'ya yanıt gecikmedi.
Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaki "Vallahi bizim de beylerden beklentilerimiz var. Öncelikle saçı mavi siyaha boyamasınlar, topik kullanmasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar." sözlerini yorumlayan Coşkun Sabah şunları söyledi:
"Deniz Akkaya yine kendine göre konuşmuş. Sazan balığı gibi atlamış, haberi çıksın diye. Biz şarkılarımızla, bestelerimizle gündem yapıyoruz. Tavsiye ederim yeni bestemi dinlesin 'Gönlümün Kıymetlisi'..."