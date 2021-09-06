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Haberler Galeri Kuruluş Osman’a bomba transferler! Üçüncü sezon kadrosu fırtınalar estirecek

Kuruluş Osman’a bomba transferler! Üçüncü sezon kadrosu fırtınalar estirecek

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda da ekranda fırtınalar estirecek. İlk iki sezonuyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da seyirciden büyük ilgi gören dizi, üçünce sezon kadrosuyla da göz kamaştıracak. Birbirinden iddialı oyuncuları kadrosuna transfer eden Kuruluş Osman, üçüncü sezonunda tüm ezberleri alt üst edecek.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 13:44
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Kuruluş Osman’a bomba transferler! Üçüncü sezon kadrosu fırtınalar estirecek
atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon kadrosu belli oldu.
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Kuruluş Osman’a bomba transferler! Üçüncü sezon kadrosu fırtınalar estirecek

Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

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Kuruluş Osman’a bomba transferler! Üçüncü sezon kadrosu fırtınalar estirecek

Kadroya katılan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman’a bomba transferler! Üçüncü sezon kadrosu fırtınalar estirecek

İşte Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan yıldız isimler;

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Kuruluş Osman’a bomba transferler! Üçüncü sezon kadrosu fırtınalar estirecek

Serhat Kılıç