Kuruluş Osman’a bomba transferler! Üçüncü sezon kadrosu fırtınalar estirecek

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda da ekranda fırtınalar estirecek. İlk iki sezonuyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da seyirciden büyük ilgi gören dizi, üçünce sezon kadrosuyla da göz kamaştıracak. Birbirinden iddialı oyuncuları kadrosuna transfer eden Kuruluş Osman, üçüncü sezonunda tüm ezberleri alt üst edecek.