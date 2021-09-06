İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti! Ayrılığın ardından ilk işi bu oldu

Dizi setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başlamıştı. İlk kez Bodrum'da el ele görüntülenen çift, bu yazın en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Ayrılık kararı alan çift, sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakıp birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Biten ilişkinin ardından İlayda Alişan'ın ilk işi bu oldu...