06 Eylül 2021, Pazartesi
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti! Ayrılığın ardından ilk işi bu oldu
Dizi setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başlamıştı. İlk kez Bodrum'da el ele görüntülenen çift, bu yazın en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Ayrılık kararı alan çift, sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakıp birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Biten ilişkinin ardından İlayda Alişan'ın ilk işi bu oldu...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 09:33
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