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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti! Ayrılığın ardından ilk işi bu oldu

Dizi setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başlamıştı. İlk kez Bodrum'da el ele görüntülenen çift, bu yazın en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Ayrılık kararı alan çift, sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakıp birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Biten ilişkinin ardından İlayda Alişan'ın ilk işi bu oldu...

Giriş Tarihi: 06.09.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 09:33
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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti! Ayrılığın ardından ilk işi bu oldu

Rol aldıkları dizinin setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü kısa sürede aşk yaşamaya başladı.

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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti! Ayrılığın ardından ilk işi bu oldu

Haklarında çıkan aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili, ilk kez Bodrum'da el ele kameralara yakalandı.

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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti! Ayrılığın ardından ilk işi bu oldu

El ele görüntüleriyle magazin gündemine oturan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, yaz aylarının en çok konuşulan çifti oldu. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.

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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti! Ayrılığın ardından ilk işi bu oldu

Yaz başında başlayan aşkları çokça konuşulan çiftin ilişkisi sona erdi.

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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti! Ayrılığın ardından ilk işi bu oldu

Ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakıp, tüm aşk dolu fotoğraflarını sildi.