Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Kraliçe Elizabet hakkında şok iddia! Tahtı bırakıyor
Kraliçe Elizabeth hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. 94 yaşında olan Kraliçe Elizabeth'in gelecek yıl tahtı bırakacağı iddia edildi. Kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci Robert Jobson'ın iddiasına göre, Kraliçe gönülsüz de olsa çekilerek tahtı oğluna bırakacak.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 16:10
Kraliçe 2. Elizabeth önümüzdeki yıl 95 yaşına girecek. O zaman da tahtı, kendisinden sonra sırada olan büyük oğlu Charles'a devredecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu iddiayı ortaya atan kişi, kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci ve yazar Robert Jobson.
Jobson'ın iddiasına göre Kraliçe 2. Elizabeth, gelecek yıl 95 yaşına girecek. Yeni yaşıyla birlikte de tahtı veliaht prens olan oğlu Charles'a bırakacak.
Jobson bu iddiayı konuk olduğu The Royal Beat adlı programda dile getirdi. Robert Jobson, bunu ileri sürdü fakat ona göre de Kraliçe 2. Elizabeth aslında tahtı bırakmayı da çok istemiyor.
"Kraliçe'nin gelecek yıl tahtı bırakacağına kesin olarak inanıyorum" diyen Jobson "Sanırım bunu yapmak istemeyecek. Ama gerçekçi olursak her şeyi Charles'a teslim edecek bir noktaya da gelecek. Ve sonra oğlunuzun gözlerine bakarak nasıl ona "Kral olmayacaksın' diyebilirsiniz ki?" diye sürdürdü sözlerini.