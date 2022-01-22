22 Ocak 2022, Cumartesi
Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşi ilk kez ortaya çıktı! Gören ayırt edemedi
Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran 33 yaşındaki Küçükköse, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Ortaya çıkan kardeşi ise herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiz kardeşini görenler ayırt etmekte zorlandı.
Giriş Tarihi: 22.01.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 10:23
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