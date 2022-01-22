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Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşi ilk kez ortaya çıktı! Gören ayırt edemedi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran 33 yaşındaki Küçükköse, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Ortaya çıkan kardeşi ise herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiz kardeşini görenler ayırt etmekte zorlandı.

Giriş Tarihi: 22.01.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 10:23
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Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ilk kez ortaya çıktı! Gören ayırt edemedi

Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Küçükköse'nin bir ikizi olduğunu öğrenen birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.

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Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ilk kez ortaya çıktı! Gören ayırt edemedi

İkilinin son paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Bunlardan hangisi Hazal?" yorumunu yaptı.

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Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ilk kez ortaya çıktı! Gören ayırt edemedi

İşte Hazal Filiz Küçükköse ve birçok ünlü ismin kardeşleri…

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Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ilk kez ortaya çıktı! Gören ayırt edemedi

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Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ilk kez ortaya çıktı! Gören ayırt edemedi

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