Hazal Filiz Küçükköse’nin kardeşi ilk kez ortaya çıktı! Gören ayırt edemedi

Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Küçükköse'nin bir ikizi olduğunu öğrenen birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.