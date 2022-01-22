Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu: Onu samimi buluyorum!

BİYOGRAFİ ÇOK SEVDİĞİM BİR TÜR

- 'Kardeşlerim', yayınlandığı ilk günden beri ilgi gören, kendi izleyici kitlesini oluşturmuş başarılı bir dizi. Diziyle ilgili önceden bilginiz var mıydı?

Diziyle ilgili bilgim vardı, başarılı bir proje olduğunu duyuyordum. Set ekibimiz, oyuncu arkadaşlarımız ve yapım şirketimiz, diziyi çok başarılı bir noktaya getirmişler. İlk günden beri ilgi gören, kemik bir izleyici kitlesi bulunan başarılı bir proje. Herkesi emekleri için gönülden kutlarım, ben bu başarıya sonradan ortak oldum.

- 'Resul' sizden izler taşıyor mu ya da hangi yönleriyle sizden ayrılıyor?

'Resul'ü samimi buluyorum, insanlarla iletişimi güzel, adalet duygusu güçlü olan bir karakter. Varlıklı biri, bunun yanında mütevazı, paylaşmayı, kişilerin hayatlarına dokunmayı, ilgilenmeyi seven, onlara yardımcı olmaktan mutlu olan biri. Aynı bakış açısına sahibiz, keyifle oynadığım bir karakter oldu. Henüz ayrıldığımız bir nokta yok.

- Bu rolde size cazip gelen neydi?

Son çalıştığım diziler, dönem işleri oldu. Günümüz hikayelerine dönmek adına bu rol bana çok cazip geldi diyebilirim.

- Karakterin motivasyonu nedir?

'Resul'ün motivasyonunun neredeyse tamamı işi ve kariyeri ile ilgili. Kendisi çok çalışkan ve başarılı bir iş insanı. Bu başarısı onu zinde tutuyor.