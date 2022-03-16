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Seren Serengil Lerzan Mutlu davasında yeni gelişme! Ses kaydı başına bela oldu
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu'nun hakaret davası yeniden görüldü. Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen Serengil hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısında savunmasını veren Seren Serengil'in beraatı talep edildi.
Giriş Tarihi: 16.03.2022 12:01Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 12:01