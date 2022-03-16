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Seren Serengil Lerzan Mutlu davasında yeni gelişme! Ses kaydı başına bela oldu

Seren Serengil ve Lerzan Mutlu'nun hakaret davası yeniden görüldü. Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen Serengil hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısında savunmasını veren Seren Serengil'in beraatı talep edildi.

Giriş Tarihi: 16.03.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 12:01
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Seren Serengil Lerzan Mutlu davasında yeni gelişme! Ses kaydı başına bela oldu

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş̧ geçmiş̧ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı.

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Seren Serengil Lerzan Mutlu davasında yeni gelişme! Ses kaydı başına bela oldu

İfade sonrası Seren Serengil ise "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde açıklama yaptı.

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Seren Serengil Lerzan Mutlu davasında yeni gelişme! Ses kaydı başına bela oldu

ÜNLÜ MODACIYA GÖNDERİLEN SES KAYDI

Seren Serengil, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile konuşurken Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi.

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Seren Serengil Lerzan Mutlu davasında yeni gelişme! Ses kaydı başına bela oldu

Ses kaydında Serengil, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sinkaflı sözler sarf etti. Saraçoğlu, Serengil'in kendisine gönderdiği kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderip durumu anlattı. Bunun üzerine Lerzan Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi oldu. Savcılık Serengil hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Seren Serengil Lerzan Mutlu davasında yeni gelişme! Ses kaydı başına bela oldu

SEREN SERENGİL YİNE HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Seren Serengil hakim karşısına çıktı. Savunmasında, ses kayıtlarını Lerzan Mutlu'ya ileten Gülşah Saraçoğlu'nun arkadaşı olduğunu belirterek '' Gülben Ergen adlı sanatçının bana yaptıklarından dolayı Gülşah ''Asla atölyeme giremez'' dediği halde ona elbise diktiğini öğrenince Gülşah'a kırıldım. Kendisini Instagramdan çıkardım''