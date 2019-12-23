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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O fotoğraf kafaları karıştırdı
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Nisan ayında sonlandırmıştı. Ayrılıklarıyla sevenlerini üzen ikilinin yeniden bir araya geldiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım akıllara, "Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?" sorusunu getirdi.
Giriş Tarihi: 23.12.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:01
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