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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O fotoğraf kafaları karıştırdı

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Nisan ayında sonlandırmıştı. Ayrılıklarıyla sevenlerini üzen ikilinin yeniden bir araya geldiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım akıllara, "Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?" sorusunu getirdi.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:01
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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O fotoğraf kafaları karıştırdı

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin cephesinde çarpıcı gelişme! 2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Nisan ayında sonlandırmıştı.

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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O fotoğraf kafaları karıştırdı

Biten ilişkinin ardından Sarıkaya ve Bürsin hakkında çeşitli aşk iddiaları ortaya atılmıştı.

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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O fotoğraf kafaları karıştırdı

Bu iddiaları her seferinde yalanlayan ikilinin barıştığı öne sürüldü.

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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O fotoğraf kafaları karıştırdı

O DETAY KAFALARI KARIŞTIRDI

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı köpeklerin, eski aşkı Kerem Bürsin'in köpekleri olduğu iddia edildi.

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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O fotoğraf kafaları karıştırdı

Bu paylaşım ikili arasındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.