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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den beklenen paylaşım geldi

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı. Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Erçel, kızıyla olan ilk gönderisini "Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi..." notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:46
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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den beklenen paylaşım geldi

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında evlendi.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den beklenen paylaşım geldi

Eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Erçel, geçtiğimiz aylarda bir kız bebeği olacağını duyurdu.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den beklenen paylaşım geldi

Çiftten mutlu haber, birkaç gün önce geldi. İkili bebeklerine Aylin Mavi adını verdi.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den beklenen paylaşım geldi

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Gamze Erçel, kzıyla ilk paylaşımını yaptı. Erçel, kızı ve eşiyle birlikte çekilen ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den beklenen paylaşım geldi

Taze anne çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu alan paylaşımına şu notu düştü: