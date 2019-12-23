Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den beklenen paylaşım geldi

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı. Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Erçel, kızıyla olan ilk gönderisini "Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi..." notuyla paylaştı.