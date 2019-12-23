Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

Sefirin Kızı dizisi ile yeniden izleyici karşısına çıkan Neslihan Atagül ilgi odağı oldu. Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül hayranları tarafından mercek altına alındı. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül'ün boyu merak konusu oldu. Peki Neslihan Atagül boyu kaç? İşte Neslihan Atagül ve birçok ünlü ismin boyu...