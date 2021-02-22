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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Serenay Sarıkaya hastane çalışanını işsiz bıraktı!
Bir süredir Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz Ekim ayında yeniden estetik operasyon geçiren Sarıkaya, adını ve soyadını değiştirerek hastaneye kayıt olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Özel bir hastanede ameliyat olan Sarıkaya, operasyonun basına yansımasından rahatsız olunca hastane yönetimi operasyon başlattı ve bir hastane çalışanı işsiz kaldı.
Giriş Tarihi: 22.02.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 09:58
Geçtiğimiz ekim ayında göğüslerinden estetik operasyon geçiren Serenay Sarıkaya'nın hastane macerası gündem olmuştu. Sarıkaya'nın göğüslerine estetik yaptırmak için özel bir hastaneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt olduğu iddia edilmişti. Bu haberlerle sıkıntılı günler yaşayan Sarıkaya, çare olarak doktorunu evine çağırmış ve tedavisine kendi evinde devam ettirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR VALE SUÇLU BULUNDU
Maslak'taki özel bir hastanede ameliyat olan Sarıkaya, geçirdiği operasyonun basına yansımasından rahatsız olunca hastane yönetimi operasyon başlattı. Ve suçlu olarak bir vale bulundu.
Otopark görevlisi geçtiğimiz günlerde işten çıkartılırken diğer güvenlik görevlileri ve valeler ise sert bir şekilde uyarıldı. Serenay Sarıkaya'nın ameliyatının duyulması yüzünden suçlanarak işsiz kalan vale sıkıntılı günler geçirirken, 29 yaşındaki güzel oyuncu ise şu sıralar Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.
Silikonlarını yenileten Serenay Sarıkaya, gazetecilere yakalanmamak için hastaneye gitmek istememişti. O dönem doktor evine gelerek oyuncunun kontrollerini yapmıştı.
KAPRİSLERİ PES DEDİRTİYOR!
Serenay Sarıkaya'nın dizi ve sinema sektöründe çalıştığı birçok ismi kaprisleriyle bunalttığı konuşulmuştu.