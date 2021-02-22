Serenay Sarıkaya hastane çalışanını işsiz bıraktı!

Geçtiğimiz ekim ayında göğüslerinden estetik operasyon geçiren Serenay Sarıkaya'nın hastane macerası gündem olmuştu. Sarıkaya'nın göğüslerine estetik yaptırmak için özel bir hastaneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt olduğu iddia edilmişti. Bu haberlerle sıkıntılı günler yaşayan Sarıkaya, çare olarak doktorunu evine çağırmış ve tedavisine kendi evinde devam ettirmişti.

