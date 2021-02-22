Hadise’den Kaan Yıldırım dövmesi! Aşkını koluna yazdırdı

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini sonlandırmış, kısa bir süre sonra da aşklarına ikinci bir şans vermişti. Çiftin önümüzdeki yaz evlenmeleri beklenirken Hadise'den şaşırtan bir hamle geldi. Şarkıcı sevgilisi Kaan Yıldırım ile isimlerinin baş harfini koluna yazdırdı.