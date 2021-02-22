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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise’den Kaan Yıldırım dövmesi! Aşkını koluna yazdırdı Hadise’den Kaan Yıldırım dövmesi! Aşkını koluna yazdırdı
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini sonlandırmış, kısa bir süre sonra da aşklarına ikinci bir şans vermişti. Çiftin önümüzdeki yaz evlenmeleri beklenirken Hadise'den şaşırtan bir hamle geldi. Şarkıcı sevgilisi Kaan Yıldırım ile isimlerinin baş harfini koluna yazdırdı.
Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:06
Aşklarına ikinci bir şans veren Hadise ve Kaan Yıldırım, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla adeta düşman çatlatmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki yaz evlenecekleri haberleri alevlenen Hadise'nin son paylaşımındaki detay dikkatli takipçilerinden kaçmadı.
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile isimlerinin baş harfini koluna yazdırdı.
En son 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "7'den 77'ye sevgililer günümüz kutlu olsun" notuyla birlikte yer aldıkları bir kareyi hayranları ile paylaşan ünlü ikiliden, Hadise çok konuşulacak yeni bir paylaşıma daha imza attı.
Ünlü güzel, Instagram hesabından dünyaca ünlü bir markanın kıyafetleri ile yeni pozlarını paylaştı.