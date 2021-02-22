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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle adını zirveye yazdıran Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabını kapatma kararı almıştı. Bu hamlesi sonrası Cedi Osman'la ayrıldıkları haberleriyle gündeme gelen Şahin'in sosyal medya detoksuna girdiği ortaya çıkmıştı. Yeni paylaşımlarıyla sosyal medyaya geri dönen Şahin'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımları...
Giriş Tarihi: 22.02.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 09:09
Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız isimlerinden biri haline geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Instagram'da 3.4 milyon takipçisi olan Ebru Şahin geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabını askıya almış bu durum sevgilisi Cedi Osman ile ayrılık dedikodularına yol açmıştı.
Sonrasında sosyal medya detoksuna girdiğini açıklayan Ebru Şahin'in dönüşü muhteşem oldu.
Yeni pozlarıyla ilgi odağı olan Ebru Şahin hayranlarına "Geri döndüm" dedi.
Takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu Ebru Şahin güzelliğiyle hayran bıraktı.