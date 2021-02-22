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Haberler Galeri Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle adını zirveye yazdıran Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabını kapatma kararı almıştı. Bu hamlesi sonrası Cedi Osman'la ayrıldıkları haberleriyle gündeme gelen Şahin'in sosyal medya detoksuna girdiği ortaya çıkmıştı. Yeni paylaşımlarıyla sosyal medyaya geri dönen Şahin'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımları...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 09:09
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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı

Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız isimlerinden biri haline geldi.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı

Instagram'da 3.4 milyon takipçisi olan Ebru Şahin geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabını askıya almış bu durum sevgilisi Cedi Osman ile ayrılık dedikodularına yol açmıştı.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı

Sonrasında sosyal medya detoksuna girdiğini açıklayan Ebru Şahin'in dönüşü muhteşem oldu.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı

Yeni pozlarıyla ilgi odağı olan Ebru Şahin hayranlarına "Geri döndüm" dedi.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’e sosyal medya detoksu yaradı! Paylaşımına beğeni yağdı

Takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu Ebru Şahin güzelliğiyle hayran bıraktı.