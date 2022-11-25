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Haberler Galeri Seda Bakan kızıyla ev halini paylaştı! Espirili notu gülümsetti: 'Bittim gözün aydın'

Seda Bakan kızıyla ev halini paylaştı! Espirili notu gülümsetti: 'Bittim gözün aydın'

Ünlü oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla ile ev halini paylaştı. Bakan'ın kızıyla verdiği pozu, "Bittim gözün aydın şarkısını kendime armağan ediyorum" şeklinde esprili bir mesaj ile sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan ünlülerin çocukları da merak konusu oldu. İşte Seda Bakan başta olmak üzere ünlülerin ünsüz çocukları...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:30
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Seda Bakan kızıyla ev halini paylaştı! Espirili notu gülümsetti: ’Bittim gözün aydın’

2014'te müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren ünlü oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019 yılında kucağına alarak ilk defa annelik duygusunu tatmıştı.

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Seda Bakan kızıyla ev halini paylaştı! Espirili notu gülümsetti: ’Bittim gözün aydın’

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Bakan, iki ay önce de Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu.

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Seda Bakan kızıyla ev halini paylaştı! Espirili notu gülümsetti: ’Bittim gözün aydın’

"BİTTİM GÖZÜN AYDIN' MESAJI"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Seda Bakan kızıyla ev halini paylaştı! Espirili notu gülümsetti: ’Bittim gözün aydın’

Seda Bakan, kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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Seda Bakan kızıyla ev halini paylaştı! Espirili notu gülümsetti: ’Bittim gözün aydın’

Gönderisine esprili bir not düşen Bakan, "Bittim gözün aydın' şarkısını kendime armağan ediyorum" dedi. Seda Bakan'ın paylaşımı takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.