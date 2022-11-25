Seda Bakan kızıyla ev halini paylaştı! Espirili notu gülümsetti: 'Bittim gözün aydın'

Ünlü oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla ile ev halini paylaştı. Bakan'ın kızıyla verdiği pozu, "Bittim gözün aydın şarkısını kendime armağan ediyorum" şeklinde esprili bir mesaj ile sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan ünlülerin çocukları da merak konusu oldu. İşte Seda Bakan başta olmak üzere ünlülerin ünsüz çocukları...