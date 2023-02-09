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Haberler Galeri Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”

Türkiye'nin yüreği ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı! 10 ili vuran felakette Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi de enkaz altında kaldı. Babası kurtarılırken annesi iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Annesini kendi elleriyle toprağa veren Mustafa Tohma'dan yürek yakan paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 12:56
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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”

Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı; babası kurtarılırken, annesi iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”

"GECEYİ NAYLONUN ÜZERİNDE YATARAK GEÇİRİYOR"

Annesinin cenazesini almak için Hatay'a giden sevgilisinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, Mustafa Tohma'ya dair bilgileri paylaştı. Serengil şu açıklamaları yaptı:

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”

"Hatay'da taş üstünde taş kalmadı. Kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var. Bir de enkazın altında saatlerce bekleyip, buna daha fazla dayanamayıp hayata gözlerini yumanlar var."

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”

"Onlardan birisi de Tohma'mın melek annesiydi. Hepsinin mekanı cennet olsun. Üstüne kolon düşmüş, kafasını çarpmış. Sekiz saat boyunca bekledi 'İyiyim, ayağım ağrıyor' dedi ama daha fazla dayanmadı. İç kanamadan gitti yine gülümseyerek."