Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”

"Onlardan birisi de Tohma'mın melek annesiydi. Hepsinin mekanı cennet olsun. Üstüne kolon düşmüş, kafasını çarpmış. Sekiz saat boyunca bekledi 'İyiyim, ayağım ağrıyor' dedi ama daha fazla dayanmadı. İç kanamadan gitti yine gülümseyerek."