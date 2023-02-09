09 Şubat 2023, Perşembe
Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan yürek sızlatan paylaşım: “Kendi ellerimle abdest aldırdım”
Türkiye'nin yüreği ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı! 10 ili vuran felakette Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi de enkaz altında kaldı. Babası kurtarılırken annesi iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Annesini kendi elleriyle toprağa veren Mustafa Tohma'dan yürek yakan paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 09.02.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 12:56
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