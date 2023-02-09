10 Şubat 2023, Cuma
Balıkesir'de meslek lisesinde üretilen sobalar depremzedelere gönderilecek
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri tarafından, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretimi başlatıldı. Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Alanı'na ait atölyede gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen sobalar, depremlerden etkilenen illerde geçici olarak çadırlarda barınan depremzedelere ulaştırılacak.
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 18:21
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