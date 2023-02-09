Balıkesir'de meslek lisesinde üretilen sobalar depremzedelere gönderilecek

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri tarafından, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretimi başlatıldı. Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Alanı'na ait atölyede gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen sobalar, depremlerden etkilenen illerde geçici olarak çadırlarda barınan depremzedelere ulaştırılacak.