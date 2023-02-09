Depremzedelerin yardımına koşan Gamze Özçelik: Bir mucizeye tanık olduk

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından bölgeye yardım yağdı. Tüm Türkiye tek yürek olurken Gamze Özçelik de kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye gitti. Oradaki yıkımdan paylaşımlar yapan Özçelik mucize bir kurtuluşu da takipçileriyle paylaştı.