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Depremzedelerin yardımına koşan Gamze Özçelik: Bir mucizeye tanık olduk

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından bölgeye yardım yağdı. Tüm Türkiye tek yürek olurken Gamze Özçelik de kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye gitti. Oradaki yıkımdan paylaşımlar yapan Özçelik mucize bir kurtuluşu da takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 13:25
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Depremzedelerin yardımına koşan Gamze Özçelik: Bir mucizeye tanık olduk

10 ili vuran deprem felaketi sonrası bölgeye koşan isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu.

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Depremzedelerin yardımına koşan Gamze Özçelik: Bir mucizeye tanık olduk

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla depremzedelere yardım için bölgede olan Özçelik, "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum... Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun..." dedi

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Depremzedelerin yardımına koşan Gamze Özçelik: Bir mucizeye tanık olduk

Özçelik açıklamasının devamında "Saha ekiplerimiz AFAD, Belediyeler ve Valilikler ile koordine hareket etmek üzere depremin etkilediği bölgelere doğru yola çıktı. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarınızı ulaştırmak için harekete geçeceğiz." dedi.

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Depremzedelerin yardımına koşan Gamze Özçelik: Bir mucizeye tanık olduk

Hatay'da olan eski oyuncu Hatay'daki yıkımı da gözler önüne seren paylaşımlar yaparak "Söyleyecek söz bitti" dedi. Özçelik bölge de bir de mucizeye şahit oldu.

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Depremzedelerin yardımına koşan Gamze Özçelik: Bir mucizeye tanık olduk

"MUCİZEYE TANIKLIK ETTİK"

Hatay'da deprem sonrasında enkaz altında kalan 20 günlük Kerem Ağırtaş, 60 saat sonra kurtarıldı.