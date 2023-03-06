Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürek yaktı! Annesinden geriye kalanları paylaştı: “Yerde hala kanın vardı…”

10 ilde ağır yıkıma neden olan depremlerin üzerinden tam 1 ay geçti. Asrın felaketinde 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesinden de kötü haber gelmişti. Hataylı olan Mustafa Tohma'nın enkaz altında kalan anne ve babasına ulaşılmış ancak annesi iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmişti. Mustafa Tohma, son paylaşımıyla yürek sızlattı. Anne acısıyla kavrulan Mustafa Tohma annesi ile son konuşmasını anlattı...