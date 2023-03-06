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Haberler Galeri Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürek yaktı! Annesinden geriye kalanları paylaştı: “Yerde hala kanın vardı…”

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürek yaktı! Annesinden geriye kalanları paylaştı: “Yerde hala kanın vardı…”

10 ilde ağır yıkıma neden olan depremlerin üzerinden tam 1 ay geçti. Asrın felaketinde 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesinden de kötü haber gelmişti. Hataylı olan Mustafa Tohma'nın enkaz altında kalan anne ve babasına ulaşılmış ancak annesi iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmişti. Mustafa Tohma, son paylaşımıyla yürek sızlattı. Anne acısıyla kavrulan Mustafa Tohma annesi ile son konuşmasını anlattı...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:33
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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürek yaktı! Annesinden geriye kalanları paylaştı: “Yerde hala kanın vardı…”

Merkezi Kahramanmaraş olan ve Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kalmıştı.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürek yaktı! Annesinden geriye kalanları paylaştı: “Yerde hala kanın vardı…”

Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürek yaktı! Annesinden geriye kalanları paylaştı: “Yerde hala kanın vardı…”

Ancak Mustafa Tohma'nın babası kurtarılırken, annesi iç kanama sebebiyle yaşam savaşını kaybetti.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürek yaktı! Annesinden geriye kalanları paylaştı: “Yerde hala kanın vardı…”

"YERDE HALA KANIN VARDI"

Acısı henüz çok taze olan Tohma, annesiyle son konuşmasını anlattığı paylaşımı ile yürek sızlattı.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürek yaktı! Annesinden geriye kalanları paylaştı: “Yerde hala kanın vardı…”

"ÇOK ÖZLEDİM"

Annesinin kaybının üzerinden 1 ay geçen Tohma, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.