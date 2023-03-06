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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da şoke eden sahne! Cezayir öldü mü? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? 21. bölüm fragmanı...

Ben Bu Cihana Sığmazam'da şoke eden sahne! Cezayir öldü mü? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? 21. bölüm fragmanı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 21. bölüm fragmanı çok konuşuldu. Yeni bölüme dair detayları araştıran dizinin sevenleri yayınlanan fragmanla birlikte arama motorlarında "Cezayir öldü mü?", "Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'da ayrıldı mı?" sorularını araştırmaya başladı. İşte diziye dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:44
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da şoke eden sahne! Cezayir öldü mü? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? 21. bölüm fragmanı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 21. bölüm fragmanı çok konuşuldu. Yeni bölüme dair detayları araştıran dizinin sevenleri yayınlanan fragmanla birlikte arama motorlarında "Cezayir öldü mü?", "Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'da ayrıldı mı?" sorularını araştırmaya başladı. İşte diziye dair son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da şoke eden sahne! Cezayir öldü mü? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? 21. bölüm fragmanı...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 28 Şubat Salı akşamı 20. Bölümüyle ekranlara geldi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da şoke eden sahne! Cezayir öldü mü? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? 21. bölüm fragmanı...

Dizinin yeni bölümünde Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmak için hazırlandı. Ancak düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermedi ve Cezayir'i, Leyla'nın gözleri önünde vurdu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da şoke eden sahne! Cezayir öldü mü? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? 21. bölüm fragmanı...

OKTAY KAYNARCA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yeni bölümün son sahnesinde Cezayir, Leyla'nın gözleri önünde vuruldu. Bu sahne akıllara Cezayir'in diziden ayrıldığı düşüncesini getirdi. Ancak karaktere hayat veren dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın yapımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili yapımcıdan veya oyuncunun kendisinden bir açıklama gelmedi. Sorunun yanıtı 21. yeni bölümle birlikte netleşmiş olacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da şoke eden sahne! Cezayir öldü mü? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? 21. bölüm fragmanı...

21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir.