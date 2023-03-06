Ben Bu Cihana Sığmazam'da şoke eden sahne! Cezayir öldü mü? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? 21. bölüm fragmanı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 21. bölüm fragmanı çok konuşuldu. Yeni bölüme dair detayları araştıran dizinin sevenleri yayınlanan fragmanla birlikte arama motorlarında "Cezayir öldü mü?", "Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'da ayrıldı mı?" sorularını araştırmaya başladı. İşte diziye dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL