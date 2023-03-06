Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in vurulmasıyla tüm dengeler altüst oluyor

21.Bölüm:

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler altüst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.