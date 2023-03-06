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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in vurulmasıyla tüm dengeler altüst oluyor

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Pelin Kil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 21. bölümünde Cezayir'in vurulması dengeleri değiştirecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:59
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in vurulmasıyla tüm dengeler altüst oluyor

21.Bölüm:

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler altüst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in vurulmasıyla tüm dengeler altüst oluyor

Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in vurulmasıyla tüm dengeler altüst oluyor

Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in vurulmasıyla tüm dengeler altüst oluyor

Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in vurulmasıyla tüm dengeler altüst oluyor

Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır. Ateş'in amcasını vurma girişiminde bulunanların peşine düşmesi onu manevi babası Bassilius'la karşı karşıya getirir.