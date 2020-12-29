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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Seren Serengil’in sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi! Seren Serengil’in sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi!
Söylemezsem Olmaz programıyla izleyiciler karşısına çıkan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. 46 kiloya düştüğünü ve ameliyat olması gerektiğini açıklayan Serengil, ameliyat olmaması durumunda yaza sağ çıkamayacağını belirtmişti. Serengil'in korkutan açıklamasının ardından doktorundan açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 09:22
Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. Ameliyat olacak olan Serengil'in doktorundan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Seren Serengil'in 'Gastrik bypass' ameliyatını yapan Op. Dr. Ersin Aksu sanatçının hastalığını Dumping Sendromu olarak açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.
Öncelikle Seren Serengil'in Instagram story'sinden Serkan Dağıstan'lının paylaştığı ve Serengil'in rahatsızlığını dile getirdiği bir paylaşım yapılmıştı.
Instagram hesabından açıklama yapan Serengil paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum..."
"Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetmierim yapılacak. Bazen aylarca yoğum bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunuda atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..."