Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Yeni yıla birlikte giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk yaşadıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Çeşme'de bir otelde yeni yılı birlikte karşılayan çiftten Özdemir, "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diyerek hakkında çıkacak olan haberlere manşet başlığı yazmış oldu. Özdemir'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Koç, aşkını ilan etti.