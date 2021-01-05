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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti! Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le aşkını sosyal medyadan ilan etti!
Yeni yıla birlikte giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk yaşadıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Çeşme'de bir otelde yeni yılı birlikte karşılayan çiftten Özdemir, "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diyerek hakkında çıkacak olan haberlere manşet başlığı yazmış oldu. Özdemir'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Koç, aşkını ilan etti.
Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:10
Son aylarda sürekli yan yana oldukları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da bir otelde olduğu öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çeşme'de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin otel çıkışında fotoğrafları çekilince ilk açıklama Demet Özdemir'den geldi.
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.
TAKİBİ BIRAKTILAR
Bu açıklamasının ardından Özdemir'in arkadaş olduğu Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.
OĞUZHAN KOÇ'TAN AŞK İTİRAFI!
Tüm bu yaşananların ardından Oğuzhan Koç da sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.