Seren Serengil’e ihanet şoku! Resmen çıldırdı: “Yakarım çıkarını..."

Seren Serengil aldatıldı mı? Aşırı zayıflaması nedeniyle ölümden dönen ve tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile ilgili paylaşımları kafa karıştırdı. Sevgilisinin tuvaletini bile temizleyen Mustafa Rahman Tohma ihanet iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Hastalık sürecinde cinselliğin aklına gelmediğini söyleyen Mustafa Rahman Tohma ile ilgili Seren Serengil'in imalı paylaşımları dikkat çekti.