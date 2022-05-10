10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seren Serengil’e ihanet şoku! Resmen çıldırdı: “Yakarım çıkarını..."

Seren Serengil’e ihanet şoku! Resmen çıldırdı: “Yakarım çıkarını..."

Seren Serengil aldatıldı mı? Aşırı zayıflaması nedeniyle ölümden dönen ve tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile ilgili paylaşımları kafa karıştırdı. Sevgilisinin tuvaletini bile temizleyen Mustafa Rahman Tohma ihanet iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Hastalık sürecinde cinselliğin aklına gelmediğini söyleyen Mustafa Rahman Tohma ile ilgili Seren Serengil'in imalı paylaşımları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 13:35
  • 1
  • 13
Seren Serengil’e ihanet şoku! Resmen çıldırdı: “Yakarım çıkarını...

Sağlık sorunları nedeniyle Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına çıkmayan Seren Serengil'in özel hayatında zor günler geçirdiği iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Seren Serengil’e ihanet şoku! Resmen çıldırdı: “Yakarım çıkarını...

Seren Serengil ile bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'nın Serengil'i aldatıp aldatmadığı gündem oldu.

  • 3
  • 13
Seren Serengil’e ihanet şoku! Resmen çıldırdı: “Yakarım çıkarını...

Seren Serengil sosyal medya hesabından "İçime bir kurt düştü. Dua et uydurmuş olsunlar! İyiyim hoşum ama aldatılırsam iş çığırından çıkar. Yeri göğü inletirim, namımı duyarlar" paylaşımıyla gündem oldu.

  • 4
  • 13
Seren Serengil’e ihanet şoku! Resmen çıldırdı: “Yakarım çıkarını...

Seren Serengil'in bu paylaşımı sonrası gözler Mustafa Tohma'ya çevrildi ancak taraflardan açıklama gelmedi.

  • 5
  • 13
Seren Serengil’e ihanet şoku! Resmen çıldırdı: “Yakarım çıkarını...

Serengil'in çok güvendiği sevgilisi daha önce hastalık sürecinde aklına hiç cinsellik gelmediğini söylemişti.