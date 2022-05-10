Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Pozlarına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Fahriye Evcen, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'le sanat dünyasının en konuşulan çiftlerinden olan Evcen, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu son pozlarıyla magazinin gündemine oturdu. Kayalık üstündeki pozlarıyla beğeni toplayan Evcen'e Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.