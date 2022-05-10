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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Pozlarına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Pozlarına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Fahriye Evcen, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'le sanat dünyasının en konuşulan çiftlerinden olan Evcen, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu son pozlarıyla magazinin gündemine oturdu. Kayalık üstündeki pozlarıyla beğeni toplayan Evcen'e Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 14:17
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Pozlarına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Pozlarına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen peş peşe paylaştığı kareler ile sosyal medyaya damga vurdu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Pozlarına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Kayalıklarda verdiği pozlarına Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Pozlarına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Burak Özçivit, alev ve kalp emojileri ile güzel eşinin pozlarını beğendiğini dile getirdi.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Pozlarına Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...