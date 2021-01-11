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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Seren Serengil’e hapis şoku! 2.5 yıl…
Seren Serengil'in sosyal medya paylaşımı başına dert açtı. Serengil, geçtiğimiz günlerde, ünlü erkeğin sevgilisinden ayrıldıktan sonra sevgilisinin annesiyle ilişki yaşadığını ima eden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı sonra hakaret davası açılan Serengil hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 09:21
Ünlü sunucu Seren Serengil magazin dünyasında bir erkeğin sevgilisiyle ayrıldıktan sonra sevgilisinin annesiyle birlikte olduğunu ima eden bir paylaşım yaptı. Serengil'in söz konusu paylaşımı ünlü iş insanı Can Tanrıyar'ı rahatsız etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çünkü iddiaya göre Can Tanrıyar'ın eski sevgilisi Petek Dinçöz'ün annesiyle ilişki yaşadığı yıllar önce iddia edilmiş, Tanrıyar söz konusu iddialar sonrası yüklü miktarda tazminatlar kazanmıştı.
"İFTİRA ATANLARDAN TAZMİNAT KAZANDIM"
Can Tanrıyar, Seren Serengil'in paylaşımı sonrası savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde Serengil'in iddia ettiği kişinin kendisi olduğunu, yıllar önce ortaya atılan bu iddia nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini ve iddiayı ortaya atan magazin camiasından yüklü miktarda tazminat kazandığını anlattı.
"ESKİ ERKEK ARKADAŞMI KAST ETMİŞTİM"
Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serengil, kast ettiği kişinin Can Tanrıyar olmadığını, eski erkek arkadaşını kastettiğini beyan ederek suçlamayı reddetti.
2,5 YIL HAPSİ İSTENDİ
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Seren Serengil'in paylaştığı mesajda hakaret içerikli sözler sarf edildiğini belirterek 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.