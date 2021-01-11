Çukur izleyicileri bunu konuşuyor! Damla Sönmez'in yıllar önceki fotoğrafı şoke etti!

Çukur dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan oyuncu Damla Sönmez, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Hâl böyle olunca güzel oyuncunun hayatına ilişkin her detay merak ediliyor. Çukur'un yıldızı Damla Sönmez'in yıllar öncesine ait fotoğrafıysa görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 05:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 05:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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