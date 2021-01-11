Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı

Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcamıştı. Ünlü şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarındayken; bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL idi.

