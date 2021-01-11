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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı
Lüks giyimiyle sık sık gündeme gelen Hadise, gardırobunu yenilemek için harekete geçti. Nisan ayında başlayacak O Ses Türkiye çekimleri için kıyafet seçmeye başlayan şarkıcı, yeni sezon için servet harcadı.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 09:36
Şarkıcı Hadise, nisan ayında başlayacak 'O Ses Türkiye'nin çekimleri için kıyafet seçmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Açıkgöz geçtiğimiz günlerde tasarımcısıyla toplantı yaparak İtalya ve ABD'den elbiseler getirmeye başladı.
35 yaşındaki Hadise'nin, yeni sezon kıyafetleri için 100 bin TL harcadığı öğrenildi.
YILBAŞI ŞIKLIĞI DUDAK UÇUKLATTI
'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümündeki kıyafet seçimiyle de çok konuşulan Hadise'nin şıklığı dudak uçuklatmıştı. Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etmişti.
Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcamıştı. Ünlü şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarındayken; bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL idi.