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Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı

Lüks giyimiyle sık sık gündeme gelen Hadise, gardırobunu yenilemek için harekete geçti. Nisan ayında başlayacak O Ses Türkiye çekimleri için kıyafet seçmeye başlayan şarkıcı, yeni sezon için servet harcadı.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 09:36
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Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı

Şarkıcı Hadise, nisan ayında başlayacak 'O Ses Türkiye'nin çekimleri için kıyafet seçmeye başladı.

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Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı

Açıkgöz geçtiğimiz günlerde tasarımcısıyla toplantı yaparak İtalya ve ABD'den elbiseler getirmeye başladı.

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Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı

35 yaşındaki Hadise'nin, yeni sezon kıyafetleri için 100 bin TL harcadığı öğrenildi.

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Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı

YILBAŞI ŞIKLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümündeki kıyafet seçimiyle de çok konuşulan Hadise'nin şıklığı dudak uçuklatmıştı. Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etmişti.

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Hadise gardırobuna servet yatırdı! Harcadığı para dudak uçuklattı

Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcamıştı. Ünlü şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarındayken; bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL idi.