18 Aralık 2021, Cumartesi
Seren Serengil’den yeni haber geldi! Sevgilisi son durumunu paylaştı
Kilo vermek için mide ve bağırsak ameliyatı olan Seren Serengin, sağlığından oldu. Dumping sendromuna yakalanan ünlü isim, organlarının zarar görmesi üzerine dün ameliyata alındı. Bir süredir serumla beslenen ünlü sunucu sevenlerinden helallik istedi. 6 saat süren ameliyatın ardından Serengil'den güzel haber geldi.
Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:10
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