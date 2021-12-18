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Haberler Galeri Seren Serengil’den yeni haber geldi! Sevgilisi son durumunu paylaştı

Seren Serengil’den yeni haber geldi! Sevgilisi son durumunu paylaştı

Kilo vermek için mide ve bağırsak ameliyatı olan Seren Serengin, sağlığından oldu. Dumping sendromuna yakalanan ünlü isim, organlarının zarar görmesi üzerine dün ameliyata alındı. Bir süredir serumla beslenen ünlü sunucu sevenlerinden helallik istedi. 6 saat süren ameliyatın ardından Serengil'den güzel haber geldi.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:10
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Seren Serengil’den yeni haber geldi! Sevgilisi son durumunu paylaştı

Bir süredir dumping sendromu ila mücadele eden Seren Serengil ameliyat masasına yattı. Geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Serengil, 43,5 kiloya kadar düştü, organları iflas etme noktasına geldi. Bir süredir serumla beslenen ünlü sunucu sevenlerinden helallik istedi.

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Seren Serengil’den yeni haber geldi! Sevgilisi son durumunu paylaştı

Ameliyat öncesi bir veda videosu da çeken Serengil, riskli bir ameliyata girdiğini söyledi:

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Seren Serengil’den yeni haber geldi! Sevgilisi son durumunu paylaştı

"İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar." dedi.

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Seren Serengil’den yeni haber geldi! Sevgilisi son durumunu paylaştı

SEVGİLİSİ SON DURUMUNU AÇIKLADI

Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."

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Seren Serengil’den yeni haber geldi! Sevgilisi son durumunu paylaştı

"MASADA KALMA İHTİMALİM VAR"

Seren Serengil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ameliyatın risklerini anlatmıştı: