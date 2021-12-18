18 Aralık 2021, Cumartesi
Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek sette yaşadığı olayı anlattı! "Kendimi mezarda buldum”
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Cihan Şimşek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bez Bebek dizisinde canlandırdığı karakterle bir anda tanınır olmaya başlayan Şimşek, gençlik dizileriyle büyük başarı yakaladı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'a özel açıklamalar yapan Şimşek, sette yaşadığı ilginç olayı anlattı. İşte Merve Yurtyapan'ın o yazısı...
Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:32
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