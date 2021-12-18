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Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek sette yaşadığı olayı anlattı! "Kendimi mezarda buldum”

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Cihan Şimşek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bez Bebek dizisinde canlandırdığı karakterle bir anda tanınır olmaya başlayan Şimşek, gençlik dizileriyle büyük başarı yakaladı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'a özel açıklamalar yapan Şimşek, sette yaşadığı ilginç olayı anlattı. İşte Merve Yurtyapan'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:32
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek sette yaşadığı olayı anlattı! Kendimi mezarda buldum”

Kardeşlerim'in en eğlenceli ismi Cihan Şimşek. Esprileriyle ve neşeli haliyle oldukça dikkat çeken genç oyuncu, gündelik yaşantısında da oldukça komik biri. Ama oyuncunun en belirgin özelliklerinden biri sakar olması. Hatta bu özelliği arkadaşları arasında da espri konusu olmuş durumda.

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek sette yaşadığı olayı anlattı! Kendimi mezarda buldum”

"CENAZE SAHNESİNDE KENDİMİ MEZARDA BULDUM"

'Kardeşlerim' setinin en komik anıları ona ait. Şimşek, çekimler sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sakar biriyim, çok fazla düşerim. Setin ilk günü bile düşmüştüm. Çekimler sırasında sürekli düşüyordum. İlk başlarda rol arkadaşlarım da, ekipte çalışanlar da bu duruma çok üzülüyordu. Ama sonrasında onlar da alıştı. 6'ncı düşmemden sonra insanlar gülmeye başladılar. Eskiden gelip kaldırmaya çalışanlar benimle birlikte oturup gülüyor."

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek sette yaşadığı olayı anlattı! Kendimi mezarda buldum”

Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Düşme anılarımın hepsi çok komik ama bir anım çok garip. Sette cenaze sahnesi çekiyorduk. Burada birden ayağım kaydı ve kendimi mezarın içinde buldum."

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek sette yaşadığı olayı anlattı! Kendimi mezarda buldum”

"ÇEKİM SIRASINDA UYUYAKALDIM"

Oyuncuların yoğun çalışma temposunda set aralarında uyumasına herkes alışık ancak Şimşek'in bu konuda da başından geçen farklı bir olay olmuş.

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek sette yaşadığı olayı anlattı! Kendimi mezarda buldum”

Bundan 4-5 yıl önce rol aldığı bir projenin setine oldukça yorgun giden genç oyuncu, "Yataktan kalkmam gereken bir sahne çekiyorduk. Ben herkese 'Tamam, hazırım' dedim. Ama o sırada nasıl yorgunum. Yatağa uzanınca uyuyakalmışım" diye konuştu.