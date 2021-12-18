Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek sette yaşadığı olayı anlattı! "Kendimi mezarda buldum”

"CENAZE SAHNESİNDE KENDİMİ MEZARDA BULDUM"

'Kardeşlerim' setinin en komik anıları ona ait. Şimşek, çekimler sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sakar biriyim, çok fazla düşerim. Setin ilk günü bile düşmüştüm. Çekimler sırasında sürekli düşüyordum. İlk başlarda rol arkadaşlarım da, ekipte çalışanlar da bu duruma çok üzülüyordu. Ama sonrasında onlar da alıştı. 6'ncı düşmemden sonra insanlar gülmeye başladılar. Eskiden gelip kaldırmaya çalışanlar benimle birlikte oturup gülüyor."