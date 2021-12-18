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Demet Akalın ortalığı birbirine kattı! Montunun fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın, Nişantaşı'nda cilt bakımından çıkarken görüntülendi. Kameralara yakalanmamak için trafiği altüst etti. 20 metre uzaktaki aracına yürümek yerine ters yöne sokan şarkıcı, görüntülenmekten kurtulamazken basın mensuplarının sorularına ise ilginç cevaplar verdi. Akalın'ın kaplan işlemeli kuş tüyü montunun fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:13
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Demet Akalın ortalığı birbirine kattı! Montunun fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın, müdavimi olduğu cilt bakım kliniğinde rutin bakımını yaptırdı. İçeride yaklaşık üç saat kalan şarkıcı, çıkışta basın mensuplarını fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Demet Akalın ortalığı birbirine kattı! Montunun fiyatı dudak uçuklattı

ARACI TERS YÖNE GİRDİ!

Hemen valeleri arayan Akalın, kliniğe 20 metre uzaklıktaki cipine yürümek yerine, aracının trafiğin akışının tersine geriye doğru gelmesini isteyerek kapıya yanaştırttı.

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Demet Akalın ortalığı birbirine kattı! Montunun fiyatı dudak uçuklattı

Bu isteğiyle hem işini yapan valeleri hem de trafiği zora sokan popçu, görüntülenmekten kurtulamazken, basın mensuplarının sorularına ise ilginç cevaplar verdi.

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Demet Akalın ortalığı birbirine kattı! Montunun fiyatı dudak uçuklattı

"BU ŞEKİLDE BENİ TACİZ ETMEYİN"

Hızlı adımlarla koşarak hemen cipinin direksiyonuna geçen Akalın, "Arkadaşlar lütfen hava yağmurlu, kapımı kapatayım. Bu şekilde beni taciz etmeyin. Röportaj yapmak için sözleştik mi ki?" ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın ortalığı birbirine kattı! Montunun fiyatı dudak uçuklattı

KAPLAN MONTU SERVET DEĞERİNDE

Öte yandan dünyaca ünlü giyim markalarına düşkünlüğüyle bilinen 49 yaşındaki şarkıcının, üzerindeki servet değerindeki montu dikkatlerden kaçmadı.