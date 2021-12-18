18 Aralık 2021, Cumartesi
Demet Akalın ortalığı birbirine kattı! Montunun fiyatı dudak uçuklattı
Demet Akalın, Nişantaşı'nda cilt bakımından çıkarken görüntülendi. Kameralara yakalanmamak için trafiği altüst etti. 20 metre uzaktaki aracına yürümek yerine ters yöne sokan şarkıcı, görüntülenmekten kurtulamazken basın mensuplarının sorularına ise ilginç cevaplar verdi. Akalın'ın kaplan işlemeli kuş tüyü montunun fiyatı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:13
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