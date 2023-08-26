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Haberler Galeri Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama 'Drakula' gibiymişim!

Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama 'Drakula' gibiymişim!

Kilo vermek için geçirdiği ameliyatın ardından 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ölümden dönmüştü. Sağlığına kavuşmak için tekrar ameliyat olan Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerle konuşan ünlü isim, zayıflığıyla gündeme gelen Süreyya Yalçın'a kilo almasını tavsiye ederek, kendi yaşadıklarını örnek gösterdi.

Giriş Tarihi: 26.08.2023 09:11
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Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama ’Drakula’ gibiymişim!

Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve hızla kilo veren Seren Serengil'in organları iflas etme noktasına gelmişti. Uzun süre serumla beslenen ünlü isim, birçok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

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Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama ’Drakula’ gibiymişim!

52 yaşındaki Serengil, son olarak sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

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Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama ’Drakula’ gibiymişim!

Geçen yıl geçirdiği mide ameliyatı sonrası ölümden dönen ünlü isim, ayaküstü gazetecilerle konuşarak kadınlar arasında yayılan zayıflama akımını kendisinin başlattığını ve pek çok isme kötü örnek olduğunu anlattı.

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Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama ’Drakula’ gibiymişim!

"ZAYIFLAMAK KONUSUNDA TAKINTILIYIZ"

"Zayıflamak konusunda hepimiz takıntılıyız" diyen Serengil, kendisini ameliyat eden doktorun yargılanamadığından dert yanıp, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan randevu alarak görüşmek istediğini söyledi:

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Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama ’Drakula’ gibiymişim!

"Yemek yedikten sonra kötü oluyorum. Fahrettin Koca'dan randevu alıp bu konuda ona da gitmek istiyorum. Yazık bir gün masada kalacağız. Zayıflık konusunda hepimiz takıntılıyız ama doktorların obez olmayan insanlara bu kadar agresif ameliyat yapmasını doğru bulmuyorum. Bu ameliyatlarının 350 kiloluk insanlara yapılması lazım."