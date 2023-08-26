Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama ’Drakula’ gibiymişim!

"Yemek yedikten sonra kötü oluyorum. Fahrettin Koca'dan randevu alıp bu konuda ona da gitmek istiyorum. Yazık bir gün masada kalacağız. Zayıflık konusunda hepimiz takıntılıyız ama doktorların obez olmayan insanlara bu kadar agresif ameliyat yapmasını doğru bulmuyorum. Bu ameliyatlarının 350 kiloluk insanlara yapılması lazım."