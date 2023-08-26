26 Ağustos 2023, Cumartesi
Seren Serengil’den Süreyya Yalçın’a: Kendimi çok beğeniyordum ama 'Drakula' gibiymişim!
Kilo vermek için geçirdiği ameliyatın ardından 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ölümden dönmüştü. Sağlığına kavuşmak için tekrar ameliyat olan Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerle konuşan ünlü isim, zayıflığıyla gündeme gelen Süreyya Yalçın'a kilo almasını tavsiye ederek, kendi yaşadıklarını örnek gösterdi.
Giriş Tarihi: 26.08.2023 09:11
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